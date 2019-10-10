В Киеве откроется странная выставка, на которой зрителей попытаются обмануть

С 15 октября по 3 ноября в киевском центре современного искусства «Белый Свет» (Киев, ул. Пушкинская, 21а, www.whiteworld.net) пройдет выставка живописи Андрея Цоя «Fake People». Как выяснили журналисты «Фразы», девиз этого проекта: «Я пытаюсь вас обмануть...».

Андрей Цой — достаточно загадочное явление в современном украинском искусстве. Среди многих символистов работы этого художника узнаются безошибочно: они довольно лаконичны как по цветовой гамме, так и по количеству деталей, но всегда несут в себе определенный код, шифр, информацию, которую считывают иногда мгновенно, а иногда после размышлений.

Картины, написанные в весьма изящной манере, завораживают своей загадочностью, способностью переносить зрителя в миры прошлого или спрятанного глубоко в подсознании. И на этот раз из недр человеческой души Андрей Цой извлек кое-что сокровенное, тщательно замаскированное, укрытое и замолчанное, но всеобъемлющее, повальное и такое узнаваемое каждым индивидом...

Проект «Fake People» исследует одно удивительное свойство человека — соучастие в подделке. Это желание каждого человека обмануть самого себя, обмануть окружающих, исказить свои действия и подделать эмоции, выдать желаемое за действительность. В каждом действии человека запрограммирована подделка его последствий.

Подделка, «Fake», заложенная в нас с рождения — как защитная реакция человечества на эволюционный прогноз. Она избавляет от правды и преувеличивает место человека в пищевой цепочке, искажая реальность.

Дополнительная информация. Событие на Facebook: facebook.com/events/523152241805637/ Страница ЦСИ «Белый Свет»: facebook.com/whitewworld Инстаграм: www.instagram.com/white_world_gallery/ Телеграм: t.me/WWgallery SoundCloud: ttps://soundcloud.com/white_world_gallery/

Открытие выставки состоится 15 октября в 19:00. Расписание работы галереи: вт-вс — 11:00-19:00; пн — выходной. Вход свободный.