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После потасовки со стрельбой нацгвардейцы пропустили колонну добровольцев в Золотое

После потасовки со стрельбой нацгвардейцы пропустили колонну добровольцев в Золотое

В результате конфликта между правоохранителями и активистами в городе Кременная Луганской области задержаны два человека. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook сообщает Министерство внутренних дел Украины.

В частности, как сообщается, к блокпосту в Кременной подъехала колонна из более 25 автомобилей, которые хотели проехать в город Золотое. Их остановили сотрудники полка «Миротворец» для предусмотренной законодательством проверки документов.

Когда граждане, находившиеся в колонне, отказались выполнять законные требования полицейских, между ними возник словесный конфликт, который позже перерос в потасовку, в ходе которой один из спецназовцев совершил предупредительный выстрел в воздух.

Никаких спецсредств или оружия к лицам, которые отказались выполнять требования полицейских, как утверждается, не применялись.

При этом полицейские задержали двух человек, один из которых якобы совершил наезд на ногу правоохранителя, а другой — находился в розыске.

Также после осмотра авто сотрудники полиции изъяли 6 единиц охотничьего огнестрельного оружия. После проверки его обещают вернуть владельцам.

В свою очередь, как сообщает «Громадське», участники акции «Последний блокпост», которые едут колонной в Золотое, где сегодня должны развести войска, остановились в Кременной, дальше их не пускали.

Добровольцы требовали пропустить их, в результате чего возникла потасовка, во время которой полицейский предупредительно выстрелил в воздух. Один из правоохранителей пострадал в стычке, его забрали медики.

Как сообщает 0629.com.ua, все началось с того, что несколько активистов предприняли попытку заблокировать блокпост для того, чтобы проехала колонна. Полицейские начали стрелять в воздух. В ответ активисты на одной из машин наехали на ногу полицейскому. Есть подозрение, что у него сломана нога.

По данным журналистов, активистам стало известно, что через блокпост в сторону Золотого должна проехать бронированная колонна Нацгвардии. Чтобы освободить дорогу бронетехнике, они попытались отодвинуть свою машину, которой и наехали на ногу полицейскому.

В свою очередь правоохранители препятствовали этому, поясняя, что еще не оформлен факт ДТП. Один из полицейских устроил стрельбу. Между полицией и активистами возникла потасовка, в сторону правоохранителей полетели камни. Тем не менее дорогу удалось разблокировать, и активисты начали движение через блокпост. Полицейские прострелили колеса на одной из машин активистов.

Как сообщала «Фраза», 7 октября 2019 года министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что заявленный на эту дату отвод вооружений в районе поселков Золотое и Петровское на линии соприкосновения с самопровозглашенной «Луганской народной республикой», не состоится в связи со срывом боевиками режима тишины, который должен длиться 7 дней.

Тэги: Министерство внутренних дел Украины, Луганская область, противостояние, новости Украины

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