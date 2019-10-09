Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

В Запорожье появился первый в мире памятник Петру Порошенко

В Запорожье появился первый в мире памятник Петру Порошенко

В Запорожье появился памятник бывшему президенту Украины и нынешнему главе партии «Европейская солидарность», народному депутату от одноименной фракции Петру Порошенко. Как выяснили журналисты «Фразы», скульптура находится на одной из баз отдыха на Днепре.

Как сообщает «Актуально», раньше это был памятник Ленину, однако после декоммунизации его «обезглавили».

Теперь же памятник разукрасили, «надев» на него черный костюм с гербом Украины и лицом, похожим на пятого президента Украины Петра Порошенко.

По данным «Обозревателя», скульптура установлена на базе отдыха «Скиф», которая расположена в районе «Волна» напротив острова Хортица.

Отметим, что это первый в своем роде памятник Порошенко.

Тэги: Петр Порошенко, Запорожье, памятник, Владимир Ленин, декоммунизация, курьезы

Комментарии

Статьи

09.10.19 17:22

У Зеленского продолжают выдавливать русский язык

Автор: Александр Карпец

Интервью

15.09.19 14:01

Даша Трегубова: Я делаю только то, что меня вдохновляет, например, в новом фильме меня закопали заживо

Автор: Антон Филатов

Колонка автора
07.10.19 08:44

«Колос» – «Динамо»: Коваленко против Ковалевки

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Выбор Сытника: НАБУ втягивается в олигархические разборки на глазах у МВФ
09.10.19 16:44

Выбор Сытника: НАБУ втягивается в олигархические разборки на глазах у МВФ

Автор: «Обозреватель»

Выбор редакции
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 9 октября 2019 года

Главные новости за 9 октября 2019 года
09.10.19 19:01
62
Последние новости
09.10.19 19:01

Главные новости за 9 октября 2019 года
09.10.19 18:55

На Киевщине с размахом отпразднуют праздник Покрова
09.10.19 17:47

После потасовки со стрельбой нацгвардейцы пропустили колонну добровольцев в Золотое
09.10.19 17:12

Митрополит Антоний назвал пять фраз из Евангелия апостола Иоанна Богослова, которые способны исцелить
09.10.19 16:37

В Запорожье появился первый в мире памятник Петру Порошенко
09.10.19 16:19

Митрополит Элладской Церкви в письме членам Синода объяснил, почему нельзя принимать поспешные решения по «украинскому вопросу»
09.10.19 16:05

В рейтинге мировой конкурентоспособности выше Украины оказались Албания и Ямайка
Фото и Видео
После потасовки со стрельбой нацгвардейцы пропустили колонну добровольцев в Золотое
После потасовки со стрельбой нацгвардейцы пропустили колонну добровольцев в Золотое
После потасовки со стрельбой нацгвардейцы пропустили колонну добровольцев в Золотое
После потасовки со стрельбой нацгвардейцы пропустили колонну добровольцев в Золотое
В Запорожье появился первый в мире памятник Петру Порошенко
В Запорожье появился первый в мире памятник Петру Порошенко
Нобель по химии ушел за разработку «новаторских» батарей
Нобель по химии ушел за разработку «новаторских» батарей
Жители мексиканского городка жестоко проучили мэра за невыполненное предвыборное обещание
Жители мексиканского городка жестоко проучили мэра за невыполненное предвыборное обещание
Британец сорвал крупнейший джек-пот в истории лотереи EuroMillions
Британец сорвал крупнейший джек-пот в истории лотереи EuroMillions
Очень умная парижская свинья потрясла интернет
Очень умная парижская свинья потрясла интернет
Видео эпичной драки с кавказцами в одном из кафе Подмосковья «слили» в сеть
Видео эпичной драки с кавказцами в одном из кафе Подмосковья «слили» в сеть
Вокруг фильма «Джокер» разгорелся нешуточный скандал в социальных сетях
Вокруг фильма «Джокер» разгорелся нешуточный скандал в социальных сетях
В Бердянске верующие УПЦ прошли крестным ходом с 13 иконами Богородицы
В Бердянске верующие УПЦ прошли крестным ходом с 13 иконами Богородицы
В США создали удивительный во всех отношениях самолет
В США создали удивительный во всех отношениях самолет
fraza.ua
Новости блогосферы
04.10.19 22:10

Мы мстим не за Майдан, а за наглую, плешивую и тупую морду Пашинского
28.09.19 22:55

Всемирный заговор банкиров существует
26.09.19 09:31

Миф о Евромайдане очень силен. Пока
23.09.19 21:16

Ситуация в Украине зависит от итогов противостояние Трампа и демократов США

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.