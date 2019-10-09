В Запорожье появился первый в мире памятник Петру Порошенко

В Запорожье появился памятник бывшему президенту Украины и нынешнему главе партии «Европейская солидарность», народному депутату от одноименной фракции Петру Порошенко. Как выяснили журналисты «Фразы», скульптура находится на одной из баз отдыха на Днепре.

Как сообщает «Актуально», раньше это был памятник Ленину, однако после декоммунизации его «обезглавили».

Теперь же памятник разукрасили, «надев» на него черный костюм с гербом Украины и лицом, похожим на пятого президента Украины Петра Порошенко.

По данным «Обозревателя», скульптура установлена на базе отдыха «Скиф», которая расположена в районе «Волна» напротив острова Хортица.

Отметим, что это первый в своем роде памятник Порошенко.