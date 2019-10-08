На побережье Черного моря нашли уникальный клад

В болгарской деревне Девня, которая находится у затока Черного моря недалеко от Варны, нашли уникальный клад. Как выяснили журналисты «Фразы», его обнаружили местные археологи.

Как пишут болгарские СМИ, клад представляет собой шестнадцать золотых и два десятка бронзовых монет пятого века.

В частности, на золотых монетах изображен император Феодосий II и его двоюродный брат Валентиниан III.

Предполагается, что сокровища спрятали во время атаки гуннов на древний город Маркианополь.

Как писала «Фраза», австралиец нашел гигантский кусок золота, гуляя возле озера.