Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

На побережье Черного моря нашли уникальный клад

На побережье Черного моря нашли уникальный клад

В болгарской деревне Девня, которая находится у затока Черного моря недалеко от Варны, нашли уникальный клад. Как выяснили журналисты «Фразы», его обнаружили местные археологи.

Как пишут болгарские СМИ, клад представляет собой шестнадцать золотых и два десятка бронзовых монет пятого века.

В частности, на золотых монетах изображен император Феодосий II и его двоюродный брат Валентиниан III.

Предполагается, что сокровища спрятали во время атаки гуннов на древний город Маркианополь.

Как писала «Фраза», австралиец нашел гигантский кусок золота, гуляя возле озера.

Тэги: мир, археология, Болгария, клад

Комментарии

Статьи

08.10.19 09:37

Дебют Усика в супертяжах: чего нам ждать?

Автор: Владимир Грабовский

Интервью

15.09.19 14:01

Даша Трегубова: Я делаю только то, что меня вдохновляет, например, в новом фильме меня закопали заживо

Автор: Антон Филатов

Колонка автора
07.10.19 08:44

«Колос» – «Динамо»: Коваленко против Ковалевки

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

День учителя в Украине: родителям составляют списки, а среди подарков – консервированные носки
04.10.19 11:07

День учителя в Украине: родителям составляют списки, а среди подарков – консервированные носки

Автор: Марина Петик, «Обозреватель»

Выбор редакции
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
fraza.ua

Главная новость дня

В киевском спальнике орудует кровавый маньяк, – соцсети

В киевском спальнике орудует кровавый маньяк, – соцсети
08.10.19 09:27
609
Последние новости
08.10.19 10:36

Непобедимый соперник Усика за несколько дней до боя попался на допинге
08.10.19 10:33

В столичном Доме кино до 10 октября проходит кинофестиваль «Покров», посвященный семье
08.10.19 10:00

Суд обязал Трампа раскрыть свою налоговую декларацию
08.10.19 09:49

Глава МИД Украины признал, что Путин не стремится к встрече, и допустил, что c ОРДЛО придется расстаться навсегда
08.10.19 09:27

В киевском спальнике орудует кровавый маньяк, – соцсети
08.10.19 09:05

На побережье Черного моря нашли уникальный клад
08.10.19 08:29

В Иране арестовали… двойника-монстра Анджелины Джоли (18+)
Фото и Видео
Глава МИД Украины признал, что Путин не стремится к встрече, и допустил, что c ОРДЛО придется расстаться навсегда
Глава МИД Украины признал, что Путин не стремится к встрече, и допустил, что c ОРДЛО придется расстаться навсегда
Глава МИД Украины признал, что Путин не стремится к встрече, и допустил, что c ОРДЛО придется расстаться навсегда
Глава МИД Украины признал, что Путин не стремится к встрече, и допустил, что c ОРДЛО придется расстаться навсегда
На побережье Черного моря нашли уникальный клад
На побережье Черного моря нашли уникальный клад
В Иране арестовали… двойника-монстра Анджелины Джоли (18+)
В Иране арестовали… двойника-монстра Анджелины Джоли (18+)
Американская звезда выбрала для своих детей православие и крестила их в Армении
Американская звезда выбрала для своих детей православие и крестила их в Армении
В Черновцах, несмотря на усилия врачей, скончались девочки сиамские близнецы
В Черновцах, несмотря на усилия врачей, скончались девочки сиамские близнецы
Представитель УПЦ рассказал о преступной деятельности Андрея Юраша
Представитель УПЦ рассказал о преступной деятельности Андрея Юраша
В киевском супермаркете из-за фруктов эпично подрались покупатели
В киевском супермаркете из-за фруктов эпично подрались покупатели
Жители Киева и Буковеля увидели первый снег
Жители Киева и Буковеля увидели первый снег
Вручение Нобелевской премии началось с веселого курьеза
Вручение Нобелевской премии началось с веселого курьеза
В Киеве в автомобиле Mercedes нашли труп мужчины
В Киеве в автомобиле Mercedes нашли труп мужчины
fraza.ua
Новости блогосферы
04.10.19 22:10

Мы мстим не за Майдан, а за наглую, плешивую и тупую морду Пашинского
28.09.19 22:55

Всемирный заговор банкиров существует
26.09.19 09:31

Миф о Евромайдане очень силен. Пока
23.09.19 21:16

Ситуация в Украине зависит от итогов противостояние Трампа и демократов США

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.