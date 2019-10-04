В США мужчина жестоко убил своего маленького сына, пытаясь… изгнать из него демона

Страшный инцидент произошел в американской Аризоне. Как выяснили журналисты «Фразы», мужчина, который жил в индийском заповеднике Паскуа Яки близ Тусона, убил своего маленького сына.

СМИ сообщают, что тридцатиоднолетний Пабло Мартинеза жестоко расправился со своим сыном, пытаясь «изгнать» из шестилетнего мальчика «демона».

Для этого горе-отец принялся лить в горло мальчика кипяток, засунув его в ванну, после чего тот получил ожоги и задохнулся.

Полиции, которую вызвала его перепуганная жена, отморозок заявил, что «узрел внутри сына демона». Когда копы приехали, мальчик был мертв и лежал у себя в кроватке.

Самого отца-убийцу арестовали.

Как писала «Фраза», американец засудил любовника своей жены на кругленькую сумму.