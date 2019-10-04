На Ровенщине сожгли крутой «Мерс» депутату облсовета

В Ровенской области в городе Костополь неизвестные сожгли автомобиль «Mercedes-Benz G63» депутата облсовета. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе областной полиции.

Как отметили в ведомстве, к ним поступило сообщение о пожаре на улице Прибрежная. На место ЧП сразу же были отправлены пожарные, которые увидели пылающий автомобиль. В четырех метрах от него располагался дом, поэтому спасатели принялись незамедлительно тушить машину, чтобы огонь не распространился и на дом.

Примерно за десять минут пожар удалось ликвидировать, огнем была уничтожена передняя часть автомобиля и салон. Благо, обошлось без жертв.

Полиция установила, что возгорание автомобиля «Mercedes-Benz G63» произошло на территории огороженного частного хозяйства 58-летнего местного жителя, депутата Ровенского областного совета. Владелец авто в то время находился в доме один.

С места происшествия изъяли полимерные остатки емкости с характерным запахом горюче-смазочных материалов и металлический предмет цилиндрической формы, внешне похожий на корпус пиротехнического средства типа «файер».

Ранее «Фраза» сообщала, что в феврале 2019 года в Киеве депутату горсовета от «Свободы» сожгли статусный автомобиль.