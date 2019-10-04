Под Киевом поезд сбил пьяного велосипедиста

Вечером четверга, 3 октября, возле станции «Кожанка» (Фастовский район Киевской области) произошло смертельное ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут поезд сбил пьяного мужчину с велосипедом.

Как сообщает полиция, его забрали в реанимацию, но там он скончался. Погибшему было шестьдесят лет.

Сообщается, что мужчина выпил, после чего, везя рядом с собой велосипед, начал пересекать железнодорожные пути в неположенном месте. Его тело между путями увидел машинист грузового поезда, который сообщил о трагедии.

Известно, что погибший жил в селе Кожанка.

Как писала «Фраза», в Киеве поезд сбил мужчину, который перебегал ему дорогу.