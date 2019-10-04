Самолет, не долетевший до аэропорта во Львове, эксплуатировался более полувека

В результате аварийной посадки самолета Ан-12 во Львове погибли не три человека, как сообщалось изначально, а пять. Как выяснили журналисты «Фразы», сам же самолет эксплуатировался 51 год.

По информации «Страны», Ан-12 начали эксплуатировать в 1968 году. До 1995 года его использовали воинские части. До 2007 года самолетом владела авиакомпания «Львовские авиалинии», а затем — до 2012 года — авиакомпания «Меридиан».

Самолет был предназначен для перевозки и десантирования людей, грузов и военной техники. Он мог совершать перелеты на дальность до 6 тысяч км.

Также в сети появились фотографии и видео с места происшествия.

Ранее «Фраза» сообщала, что во Львове не долетел до аэропорта самолет Ан-12. Есть погибшие.