Во Львове не долетел до аэропорта самолет Ан-12. Есть погибшие

Сегодня, 4 октября, утром, во Львове случилась аварийная посадка самолета Ан-12. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как отметили в ведомстве, информацию о том, что при заходе на посадку за 13,7 км до международного аэропорта «Львов» самолет Ан-12 исчез с радара, спасатели получили в начале восьмого утра. В момент ЧП на борту находились 8 человек, 7 из них — члены экипажа.

Обнаружен самолет был за 1,5 км от взлетно-посадочной полосы аэропорта «Львов». В пресс-службе ГСЧС добавили, что в результате аварийной посадки по меньшей мере 3 человека погибли, трое получили ранения. А судьба еще двоих остается неизвестной.

Эту информацию подтвердил и заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк на своей странице в Facebook.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий на своей странице в Facebook сообщил, что предварительно, самолет Ан-12, летевший чартерным рейсом из Испании, совершил аварийное приземление из-за того, что закончилось горючее.

Ранее «Фраза» сообщала, что в июне нынешнего года под Киевом исчез самолет с людьми на борту. По предварительным данным, он мог потерпеть крушение на 19-м километре Житомирского шоссе около спортивной базы «Святошин».

Позже он был обнаружен в озере под Киевом.