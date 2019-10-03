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В духе 90-х. В Херсоне прямо на улице расстреляли двоих «авторитетов»

В духе 90-х. В Херсоне прямо на улице расстреляли двоих «авторитетов»

В четверг, 3 октября, в Суворовском районе Херсона произошло громкое ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», там на улице Тираспольской киллеры расстреляли двоих мужчин.

Как передает пресс-служба областной полиции, злоумышленники подъехали к «клиентам» на автомобиле черного цвета и открыли огонь на поражение, после чего скрылись в неизвестном направлении.

К счастью, жертвы покушения остались живы ‒ их госпитализировали в тяжелом состоянии.

В свою очередь, полицейские ввели в городе оперативный план «Сирена». Ведется поиск подозреваемых.

В настоящее время на месте преступления работают следователи и эксперты. По факту инцидента начато уголовное производство по статьям 15 и 115 УК Украины («покушение на умышленное убийство»).

В свою очередь, издание «Херсон-onlne» сообщает, что пострадавшими оказались представители местного криминалитета ‒ «Фома» и «Бурый». Кроме того, очевидцам удалось заснять номер автомобиля преступников.

Как писала «Фраза», в Черкассах киллер «завалил» известного IT-шника.

Ранее в Николаеве задержали киллера, застрелившего троих мужчин на автозаправке.

Тэги: жертвы, общество, Херсон, ранение, расстрел, криминальный авторитет, регионы, киллер, криминал, огнестрельное ранение, новости Украины

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