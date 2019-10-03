В суровом Николаеве дороги латают с помощью... матрасов

В Николаевской области на участке дороги от Матвеевки в дачный кооператив Сосновое в огромные ямы на дороге аккуратно уложили матрасы. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook написал местный житель.

На фотографиях видно, что в многометровую яму на дороге неизвестные уложили два старых матраса в ряд.

Очевидно, это было сделано для того, чтобы проезд для водителей был более комфортным.

В комментариях под постом горожане по-разному отреагировали на «ремонт», в большей степени с юмором.

Ранее «Фраза» сообщала, что в сентябре минувшего года в Николаевской области возле Баштанки митингующие перекрыли участки трасс Н-14 Николаев-Александровка-Кропивницкий и Н-11 Николаев-Днепр, требуя от правительства денег на ремонт дорог.