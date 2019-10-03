В «Укрзализныце» пассажирам «впаривают» СВ с кровожадными клопами за 1000 гривен

Государственная компания «Укрзализныця» умудрилась «вляпаться» в очередной скандал. Как выяснили журналисты «Фразы», железнодорожный монополист не стесняется продавать билеты на «грязные» места по сумасшедшим ценам.

Как передают «Факты», все «прелести» СВ-вагона от «УЗ» ощутила на себе журналистка Мария Крыштопа, которая вместе с семьей путешествовала на поезде сообщением Рахов ‒ Киев.

По ее словам, они купили «люксовые» билеты по цене 1040 гривен, поскольку хотели «выспаться в тишине» перед рабочими буднями. Во время поездки она заметила на постельном белье какое-то насекомое ‒ им оказался напившийся крови клоп.

Кроме того, такие же клопы «оккупировали» и соседнее купе, в котором ехал муж журналистки.

Мария отметила, что в результате скандал дошел аж до начальника поезда, который «переселил» семью журналистки в свой вагон и разместил на местах, где обычно коротают время проводники.

Сообщается, что девушка намерена добиваться компенсации от «Укрзализныци» за испорченную поездку. Представители компании уже связались с пострадавшей и пообещали, что «грязный» оязательно вагон отцепят.

Как писала «Фраза», по делу злоупотреблений в «Укрзализныце» правоохранители проводят обыски в шести регионах Украины.

Ранее в «Укрзализныце» красиво «отмазались» от крушения поезда на Выдубичах.