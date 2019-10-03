Кто бы сомневался. Строительство нового Шулявского моста полностью остановлено

В Киеве остановились работы по возведению нового Шулявского путепровода. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщило издание «Украинские новости».

По данным СМИ, на стройку уже давно не привозят стройматериалы, на объекте нет ни одного рабочего, а строительная техника стоит без движения и законсервирована.

Сообщается, что последние «подвижки» на путепроводе были еще летом, когда рабочие установили два пролета. С тех пор стройку «заморозили».

Как писала «Фраза», под Шулявским мостом в Киеве снова умер человек.

Ранее в Сеть попали кадры демонтажа «уставшего» Шулявского моста.