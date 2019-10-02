В Раде замечен первый iPhоnе 11. Его обладатель — «слуга народа»

В Верховной Раде Украины был замечен iPhоnе 11, который производители презентовали менее месяца назад. Как выяснили журналисты «Фразы», обладателем последней модели «Айфона» оказался 32-летний Александр Салийчук из «Слуги народа».

Он прошел в парламент по списку под 76 номером. Салийчук был представителем Зеленского в Ровенской области. Совладелец и директор ООО «Первый мясной дом» (ТМ «Гощанские колбасы»), сообщает «Страна».

Стоит отметить, что iPhоnе 11 на 64 Gb стоит около 26 000 гривен, однако, судя по количеству камер, нардеп купил новенький iPhone 11 Pro Max — на него цена стартует от 37 тысяч гривен.

Ранее «Фраза» сообщала, что украинские депутаты носят часы, которые стоят почти как однушка в Киеве.