В Сеть запустили жесткий фейковый «компромат» на Юлию Мендель

В Сети появилось «копрометирующее» фото с изображением пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель. Как выяснили журналисты «Фразы», фейк по информационному пространству «разогнал» одиозный экс-участник проекта «Дорожный контроль» Андрей Дзиндзя.

«Позвоните Баканову, в команде Зеленского пророссийский пропагандист», ‒ так прокомментировал Дзиндзя фотографию, на которой Юлия Мендель запечатлена с бокалом вина и с лентой российского информационного телеканала «Россия сегодня» (Russia Today).

В дискуссии под фото он также добавил, что снимок якобы был сделан 26 октября 2016 года. В то же время, Дзинздя не озвучил никаких доказательств подлинности этой фотографии, а также наотрез отказался назвать имя автора снимка, хотя сама Мендель наверняка бы запомнила того, кто сфотографировал ее в подобном компрометирующем «прикиде».

Как писала «Фраза», пресс-секретарь Зеленского набросилась на журналиста, который пытался задать вопрос.

Ранее пресс-секретаря Зеленского допросили в ГПУ из-за заявления об обстрелах украинскими военными мирных жителей.