В киевской подземке неадекват бросался с ножом на пассажиров

В понедельник, 30 сентября, на станции «Лукьяновская» Сырецко-Печерской линии столичного метрополитена произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», там нетрезвый мужчина бросался на людей с ножом.

Как передает пресс-служба полиции Киева, хулиган стал приставать к пассажирам еще в вагоне, а когда вышел на перрон, то внезапно выхватил нож-бабочку и стал им размахивать, угрожая главным образом пассажиру, который сделал ему замечание.

Сообщается, что мужчина не растерялся и смог выбить нож из рук хулигана. Вместе с подоспевшим полицейским они скрутили злоумышленника и доставили его в комнату полиции. Там установили личность дебошира ‒ им оказался 35-летний киевлянин, ранее не имевший проблем с законом.

В настоящее время следствие выясняет все обстоятельства случившегося. За содеянное хулигану грозит до семи лет лишения свободы.

Как писала «Фраза», в Киеве будут судить россиянина, сделавшего смертельную инъекцию киевлянину в метро.

Ранее сообщалось, что на взятке в метро погорели двое столичных полицейских.