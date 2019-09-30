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На Винниччине тысячи православных прошли крестном ходом с Зиновинской иконой Богородицы

На Винниччине тысячи православных прошли крестном ходом с Зиновинской иконой Богородицы

В селе Шевченко Литинского района, 28 сентября, состоялся крестный ход в честь Зиновинской иконы Пресвятой Богородицы. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, крестный ход возглавил митрополит Варсонофий (Столяр).

В шествии приняли участие священники Винницкой епархии, сестры Свято-Троицкого Браиловского монастыря во главе с игуменьей Антонией (Стеценко) и многочисленные верующие, сообщает пресс-служба Винницкой епархии УПЦ.

По завершении крестного хода, у местного храма в честь Усекновения главы Иоанна Предтечи была совершена Божественная литургия.

*Чудотворная икона Пресвятой Богородицы «Зиновинская» признана общецерковной святыней, по решению Священного Синода Украинской Православной Церкви от 27 октября 2015 года. Чудотворная Икона находится в храме в честь Усекновения честной главы св. Иоанна Крестителя в селе Шевченково Винницкой области.

Написанный в ХVІІ веке, образ Пресвятой Богородицы «Зиновинская» еще с тех давних времен прославился исцелением от разных болезней.

Особенно памятным является чудо исцеления отрока Даниила, которое состоялось в 1828 году. Утром на новый год пятилетнего мальчика внезапно разбил паралич. После молитвы его отца, священника местной церкви, протоиерея Константина Стрельбицкого, перед чудотворным образом, мальчик получил чудесное исцеление. После этого отец Даниила пообещал Божией Матери, что будущая жизнь его сына будет полностью посвящена служению Господу.

Миновало много лет. В архиерейском сане епископ Модест (такое монашеское имя получил Даниил) прибыл к родному селу и в знак благодарности к образу, через который он получил помощь Царицы Небесной, построил огромный собор — точную копию кафедрального собора в Житомире, а также распорядился написать образы чудотворной Зиновинской иконы.

В 30-е годы ХХ века собор был разрушен. Судьба икон длительное время оставалась неизвестной, пока одна местная жительница не открыла людям, что в течение многих лет хранила образы в своем доме.

Особенностью Зиновинского образа является то, что Божией Матери на нем почти сомкнуты глаза. Это было воссоздано и на копии, написанной с благословения епископа Модеста. Однако в 2003 году на оригинале иконы глаза Божией Матери открылись, хотя на копии они и до сих пор остаются закрытыми.

Ранее «Фраза» сообщала, что верующие Винниччины собирают подписи под обращением к Президенту с просьбой защитить их права.

Тэги: общество, православие, Винницкая область, новости православия, УПЦ, новости Украины

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