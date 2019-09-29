В родном городе Зеленского вооруженный рецидивист сломал ногу полицейскому

В Саксаганском районе Кривого Рога произошло чрезвычайное происшествие. Как выяснили журналисты «Фразы», там 32-летний рецидивист серьезно травмировал полицейского.

Как передает пресс-служба областной полиции, патрульные остановили автомобиль Mercedes Gelendwagen, водитель которого нарушил ПДД. В салоне авто копы обнаружили оружие ‒ пистолет и пневматическое ружье.

Сообщается, что услышав просьбу заглушить двигатель, водитель резко «дал по газам» и переехал ногу полицейскому, намеревась скрыться. Однако далеко уйти ему не удалось ‒ не справившись с управлением, он врезался в дерево и был задержан.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. Пострадавшего копа госпитализировали с переломом ноги. А горе-водителю за содеянное придется отвечать перед судом.

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