В Киеве двое парней разгромили и подожгли… детский сад

В субботу ночью, 28 сентября, в Оболонском районе Киева случилось резонансное ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», там двое неизвестных устроили погром и пожар в здании детского сада.

Как передает пресс-служба столичной полиции, в дежурную часть позвонила сторож детского садика, расположенного на улице Героев Днепра и сообщила, что на втором этаже здания возник пожар.

Подоспевшие пожарные быстро потушили огонь, а правоохранители тем временем изучили записи с камер видеонаблюдения и обнаружили на них двух парней, которые слонялись возле центрального входа.

Кроме того, сыщики обнаружили следы взлома на двери запасного выхода, а на втором этаже, где горели комнаты ‒ перевернутую мебель и разбросанные вещи.

Сообщается, что на месте происшествия эксперты нашли несколько отпечатков пальцев, вероятно оставленные злоумышленниками.

По факту умышленного поджога и уничтожения имущества возбуждено уголовное производство. Принимаются меры к установлению личности и местонахождения подозреваемых.

Как писала «Фраза», под Киевом во дворе детского сада зверски убили многодетную мать.

Ранее в Белой Церкви прямо из детского сада пытались похитить ребенка.