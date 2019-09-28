В Сумах после взрыва загорелся завод

В субботу, 28 сентября, в Сумах произошло ЧП на предприятии, которое занимается производством пробок для ПЭТ-бутылок. Как выяснили журналисты «Фразы», там в одном из цехов взорвался станок, после чего в помещении начался пожар.

Как передает ТСН, к месту инцидента оперативно прибыли пожарные, которые сразу же приступили к борьбе с огнем.

По предварительным данным, в результате взрыва пострадали 10 человек.

На завод также приехали и правоохранители, которые после ликвидации пожара начали выяснять причины происшествия.

Как писала «Фраза», во Франции, словно свечка, вспыхнул химический завод.

Ранее в Киеве большой огонь уничтожил склады матрасов и две машины.