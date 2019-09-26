Под Киевом микроавтобус попал в сокрушительное ДТП ‒ есть жертвы

В среду вечером, 25 сентября, в Белоцерковском районе Киевской области произошло смертельное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», там в районе села Томиловка «лоб в лоб» столкнулись грузовик и микроавтобус.

Как передает пресс-служба областной полиции, по предварительным данным, виновником аварии стал водитель трактора, который зачем-то остановил свое транспортное средство на дороге без включенных габаритных огней.

Пытаясь избежать столкновения, водитель грузовика вырулил на встречную полосу, где столкнулся с «летевшим» микроавтобусом.

Сообщается, что в результате аварии пассажир микроавтобуса погиб на месте, а водитель скончался уже в больнице.

Водитель грузовика, который от удара вынесло в кювет, не пострадал. Тракторист же спешно покинул место ДТП, однако вскоре его задержали подоспевшие патрульные.

В настоящее время правоохранители высняют все обстоятельства случившегося. Горе-трактористу грозит уголовная ответственность, предусмотренная ч. 3 ст. 286 УК Украины.

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