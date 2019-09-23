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Бывшего херсонского депутата обвинили в избиении соратника Гандзюк

Бывшего херсонского депутата обвинили в избиении соратника Гандзюк

Бывший депутат Херсонского областного совета Евгений Рищук подрался с депутатом Олешковского райсовета Романом Чухаловым на праздновании дня села. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook сообщил советник председателя Херсонской ОГА Богдан Ковалев.

«Есть факт, работаю на месте, поднимаю все службы, сопровождаю пострадавшего в больницу», — написал чиновник, приложив фотографии участников конфликта.

В свою очередь, юрист Маси Найем на своей странице в Facebook заявил, что Рищук, которого якобы подозревают в причастности к убийству активистки Екатерины Гандзюк, угрожал убить ее друга. «Евгений Рищук, бывший депутат БПП, которая сейчас „Европейская солидарность“, тот, на кого указывают, как на заказчика убийства Екатерины Гандзюк. Сегодня ночью, пьяный, избил человека и угрожал убить друга Кати, который живет в Херсоне», — написал Найем, выразив возмущение случившимся.

Наконец, депутат Днепровского райсовета Херсона Александр Власов уточнил, что инцидент произошел во время празднования дня села Правые Саги. После избиения Чухалова, которого забрала скорая, Рищук якобы вернулся на празднование. «На столах пустые бутылки, стаканчики, музыка и посреди танцпола Рищук. На месте уже скорая, в которой Роман в следах побоев. Сейчас его забрали в приемное отделение. На место приехали советники Гусева, на которых при мне накинулась толпа для провокации по наводке Рищука. При этом Рищука никто не опросил и он продолжает гулять на празднике», — добавил он.

Как сообщили журналистам «Фразы» в Отделе коммуникации полиции Херсонской области, 22 сентября около 23:30 в полицию позвонил 37-летний житель с. Олешки. Он сообщил, что во время празднования Дня села Правые Саги в местном доме культуры его ударил в лицо 42-летний мужчина.

По данному факту Олешковским отделением полиции открытое уголовное производство по статье об умышленном легком телесном повреждении. Никаких имен при этом правоохранители не указывают.

В то же время сам депутат Рищук в комментарии «Украинской правде» подтвердил информацию об инциденте, однако утверждает, что сам оказался потерпевшим. «Роман Чухалов был нанят горисполком. Ему заплатили деньги, он должен был крутить музыку», — утверждает депутат, добавив, что жители села пожаловались на то, что тот отказывался крутить музыку, «если 500 гривен в час ему дополнительно в руки не дадут».

«Я к нему подошел, спросил просто: Роман, тебе же уже все оплачено, чего ты хочешь. Он был уже изрядно пьян, он в больнице вчера был — там, я думаю, подтвердят, что он был пьян. Он начал разговаривать матом. И он на меня набросился. Я упал, есть свидетели», — заявил Чухалов, подчеркнув, что написал в полицию заявление на Чухалова. Он обвиняет мужчину в нападении и вымогательстве незаконных денег.

Ночной инцидент депутат назвал провокацией и заявил, что никогда не был знаком с умершей херсонской активисткой Екатериной Гандзюк и причастными к нападению на нее.

Как сообщала «Фраза», 2 сентября 2019 года на Днепровском спуске в Киеве в одном из ресторанов произошла драка между народными депутатами 8 и 9 созывов Русланом Богданом и Сергеем Алексеевым.

Тэги: драка, происшествие, депутаты, криминал, Херсонская область, новости Украины

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