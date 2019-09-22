Земфира удивила поклонников, поздравив человека, который «руководил расстрелами на Майдане»

Популярная рок-исполнительница Земфира в очередной раз удивила своих поклонников. Как выяснили журналисты «Фразы», в своем Instagram певица опубликовала совместное фото с помощником Владимира Путина Владиславом Сурковым и его семьей.

«Слава, с Днём Рождения)», ‒ подписала фотографию Земфира.

Как известно, 21 сентября Суркову исполнилось 55 лет. Он не раз заявлял, что обожает русский рок и частенько посещает концерты Земфиры.

Кроме того, жену Суркова ‒ Наталью Дубовицкую ‒ не раз замечали в компании с певицей.

Тем не менее, последнее фото служит явным доказательством тесных отношений между певицей и семьей Сурковых.

Самого же Суркова еще в 2015 году обвинили в том, что именно он руководил снайперскими группами во время расстрела Евромайдана. Сенсационное заявление тогда сделал президент Петр Порошенко, отметив, что эту информацию ему сообщили в СБУ.

В связи с этим, некоторые украинские поклонники Земфиры раскритиковали ее за публикацию данного поздравительного снимка. Не остались в стороне и российские фанаты, обвинившие рокершу в «работе на Кремль».

Как писала «Фраза», Сурков ради «Малороссии» даже заговорил «по-малороссийски».

Ранее сообщалось, что Сурков и Волкер провели секретные переговоры по Донбассу.