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В Индии женщина родила ребенка с тремя руками и четырьмя ногами

В Индии женщина родила ребенка с тремя руками и четырьмя ногами

В индийском штате Раджастан на свет появилась девочка с четырьмя ногами и тремя руками. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщило издание The Mirror.

По мнению врачей, 24-летняя женщина должна была родить тройню, однако два плода срослись, поэтому на свет появился совершенно нормальный мальчик и «ужасная» девочка.

Отмечается, что за все время беременности мать ни разу не сделала УЗИ, поэтому никто не догадывался о возникшей проблеме.

Специалисты уже обдумывают, как удалить дополнительные конечности, которые находятся на груди и животе ребенка.

Сразу после рождения у девочки возникли проблемы с дыханием, однако ее подключили к кислороду, после чего состояние жизненно важных органов стабилизировалось.

Как писала «Фраза», в Индии 74-летняя женщина родила двойню от своего 80-летнего мужа.

Ранее сообщалось, что в Индии родился... ребенок-русалка (18+)

Тэги: Индия, общество, беременность, медицина, женщина, мир, сенсация, девочка, рождение ребенка

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