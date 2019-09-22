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В Киеве открывается выставка разностороннего и оригинального художника

В Киеве открывается выставка разностороннего и оригинального художника

С 26 сентября по 13 октября в центре современного искусства «Белый Свет» (Киев, ул. Пушкинская, 21а, www.whiteworld.net) пройдет выставка живописи украинского художника Бориса Фирцака. Как выяснили журналисты «Фразы», открытие выставки состоится в 19:00.

Борис Фирцак — исключительно разносторонний художник. Он работает с живописью, графикой, сценографией, кинематографом и архитектурным дизайном. В каждом из направлений у него немало проектов, как завершенных, так и только начатых. Поэтому и возникла идея выставки — собрать, смиксовать всяческое разнообразное, неодинаковое, и сопоставить вместе, создав новый узор. Итак, на выставке «Разное» мы увидим:
— отдельные произведения из разных проектов, звучащие по-новому в другом контексте;
— произведения, которые по разным причинам не вошли в эти проекты и не выставлялись ранее;
— произведения к проектам, которые только начинают формироваться;
— произведения самодостаточные, безотносительно контекста...

Различные работы, но родственные визуально, объединенные экспозиционной целесообразностью несмотря на разное время создания. Яркие, чувственные и выразительные, они передают фрагменты реальности в чистых цветах и лишают их практического контекста, оставляя только эмоциональные переживания и удовольствие от взгляда.

Украинский художник Борис Фирцак родился в 1961 в Закарпатской области. Окончил Республиканскую художественную школу им. Т. Г. Шевченко (1979) и Украинский полиграфический институт им. И. Федорова (1984). С 1987 участвует в республиканских и международных выставках. Член Всеукраинского творческого союза художников «БЖ-АРТ» (2006). С 2014 — участник творческого объединения киевских художников «Синій Жовтень». Произведения хранятся в Музее выдающихся деятелей украинской культуры, Музее театрального, музыкального и киноискусства Украины, Фонде Мазоха во Львове, Доме-музее М. Волошина в Коктебеле, Музее украинской живописи (Днепр) и в частных собраниях Украины, США, Австрии, Дании, Польши, России, Чехии.

Дополнительная информация. Событие на Facebook: facebook.com/events/744312592680045/ Страница ЦСИ «Белый Свет»: facebook.com/whitewworld Инстаграм: www.instagram.com/white_world_gallery/ Телеграм: t.me/WWgallery SoundCloud: https://soundcloud.com/white_world_gallery/ Расписание работы галереи: вт-вс — 11:00-19:00; пн — выходной. Вход свободный.

Тэги: выставка, искусство, культура

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