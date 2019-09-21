В США толпа собирается штурмовать секретную военную базу, чтобы «увидеть инопланетян»

В американском штате Невада более 2 тысяч человек прибыли к т. н. «Зоне 51» ‒ секретной военной авиабазе, которая ассоциируется у людей с теорией заговора о внеземной форме жизни. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщило агентство АР.

По данным СМИ, в пятницу, 20 сентября, у базы собралось около 70 человек, однако уже в субботу ночью эта цифра возросла за 2000.

Отмечается, что некоторые люди пришли в костюмах пришельцев, а один из них даже держит в руках флаг КНДР.

«Пришельцы! Пришельцы!» ‒ скандируют собравшиеся люди.

Предположительно, в «Зоне 51» разрабатываются и тестируются летательные аппараты нового типа.

В киноленте «День независимости» база и вовсе фигурирует в качестве территории, на которой проводились эксперименты над инопланетянами.

Правительство США официально признало ее существование шесть лет назад.

Как писала «Фраза», в США около загадочной «Зоны 51» на видео сняли НЛО.

Ранее в сеть попали снимки засекреченной катастрофы в «Зоне 51».