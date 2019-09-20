В Одессе пьяный мужчина устроил стрельбу на улице

В Одессе местный житель, находясь «под мухой», устроил стрельбу на улице из-за того, что к его соседям приехали гости. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе одесской полиции.

Как отметили в ведомстве, произошло все в частном секторе областного центра. Увидев возле своего дома автомобиль с тремя мужчинами, которые ждали его соседку, нетрезвый одессит возмутился, вынес из дома карабин и начал стрелять в воздух. Не угомонился он даже тогда, когда незнакомцы начали уезжать.

О стрелке они сразу сообщили в полицию. Прибывшие на место ЧП правоохранители задержали 43-летнего подозреваемого. У него изъяли оружие и патроны.

По данному факту начато уголовное производство.

Ранее «Фраза» сообщала, что в начале сентября в Одесской области в курортном поселке Затока неизвестный устроил стрельбу.