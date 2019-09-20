Один из «слуг народа» уснул прямо на рабочем месте в Раде

Народный депутат Украины от «Слуги народа» Алексей Устенко уснул прямо на рабочем месте в сессионном зале Верховной Рады. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующее фото на своей странице в Facebook опубликовал фотограф Ян Доброносов.

В комментариях к этой фотографии пользователи соцсети в шуточной форме высказали самые разные предположения, что это могло быть.

«Не, ну а что? Молодой, зелёный... ему ещё по дискотекам бегать, а он на комитетах всю ночь», — отметили в комментариях к фото.

Еще кто-то предположил, что депутат таким образом охраняет телефон от камер журналистов.

«Если такой слабенький, надо было сидеть дома и не идти в депутаты», — высказался один из пользователей.

Ранее «Фраза» сообщала, что 7 февраля 2017 года бывший народный депутат Украины Надежда Савченко задремала во время заседания Верховной Рады.

12 июля того же года Мустафа Найем заснул прямо на рабочем месте в Верховной раде.