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На острове Хортица археологи раскопали нечто уникальное

На острове Хортица археологи раскопали нечто уникальное

В Запорожской области на острове Хортица археологи во время раскопок обнаружили уникальную находку — древнее святилище. Как выяснили журналисты «Фразы», это святилище может быть ровесником пирамиды Хеопса.

Обнаружили святилище случайно — старший научный сотрудник Национального заповедника «Хортица», археолог Дмитрий Никоненко гулял вместе с сыном в балке Каракайка и обратил внимание на выход горной породы в том месте, где его быть не могло. Тогда Никоненко вместе с коллегами решил обследовать место, сообщает «РБК-Украина».

«Есть много вопросов: начиная от датировки и заканчивая тем, что это. Есть две версии: культовый памятник или погребальный. Это было культовое сооружение, так называемое святилище, где проводили ритуалы примерно три-четыре тысячи лет назад, это эпоха бронзы», — рассказал Никоненко.

Само святилище выглядит как круг, диаметр которого составляет девять метров, сложенный из камней. Рядом с камнями археологи нашли древнее оружие, которое, по мнение ученых, приносили в жертву богам для покровительства в успешной охоте или боях.

Также археологи не исключают, что рядом может быть обнаружено и массовое захоронение.

«Ранее на Хортице отдавали дань богам за удачный спуск по порогам. Такие святилища появляются, когда человек становится „на весло“. В каждом порту есть церковь святого Николая — ведь именно он является покровителем мореплавателей и путешественников. В древние времена — это понятие было гипертрофировано», — объяснил научный сотрудник заповедника Хортица Вячеслав Зайцев.

Ранее историк, археолог Максим Остапенко, который неразрывно связан с островом уже около тридцати лет, рассказывал «Фразе» о Хортице как о живом организме: древнем и юном, постоянно меняющемся, загадочном и интересном, как все живое.

Тэги: Запорожье, археология, наука, заповедник, Запорожская область, Хортица, новости Украины, остров

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