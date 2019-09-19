Часы нардепа-оппозиционера стоят больше, чем 2 тысячи минимальных пенсий в Украине

В ходе очередного заседания Верховной Рады Украины народный депутат от «Оппозиционного блока» Владимир Кальцев «засветил» дорогие часы известной швейцарской марки Breguet. Как выяснили журналисты «Фразы», оцениваются они в 3,4 миллионов гривен.

Модель часов Breguet — Classique Complications 3657, их стоимость на официальном сайте — 137 900 долларов. В Украине эта сумма составляет 2174 минимальных пенсий, сообщает «Апостроф».

Кальцев прошел в парламент по спискам под № 24. Судя по информации, которая подана в его декларации, он имеет крупный бизнес с оборотом более 50 млн гривен, а также несколько квартир и дач, в том числе в оккупированном Крыму. Часы марки Breguet внесены в декларацию нардепа.

Ранее «Фраза» сообщала, что в марте 2009 года экс-«регионал» Валерий Коновалюк засветил свои часы за 150 тысяч долларов.

В августе 2009 года нынешний Генпрокурор Украины Юрий Луценко был замечен в часах, стоимостью 12 тысяч евро.

В июне 2010 года во Львове на заседании «Совета Регионов» бывший мэр Киева Леонид Черновецкий «засветил» свои дорогие часы — Sky Moon Tourbillon от Patek Philippe стоимостью 1,2 млн. долларов.

В феврале 2018 года экс-нардеп Михаил Добкин появился в Верховной Раде в часах, стоимость которых можно сравнить со скромной однокомнатной квартирой в Киеве.