В Киеве обезвредили вооруженного спецназовца, угрожавшего взорвать мост Метро

В среду, 18 сентября, в Киеве силовики обезвредили вооруженного злоумышленника, угрожавшего подорвать мост Метро. Как выяснили журналисты «Фразы», горе-террористом оказался спецназовец, у которого «поехала крыша» после развода с женой.

Как передает «Киев Оперативный», неизвестный мужчина приехал на мост на автомобиле, где остановил машину, вышел из нее и стал разгуливать по мосту и кричать, что взорвет «все вокруг». При себе у него была сумка, из которой торчал какой-то прибор с проводами, а в руках ‒ нечто похожее на пульт.

Кроме того, он имел при себе ружье, из которого сделал несколько выстрелов в воздух.

Сообщается, что на место ЧП были направлены бойцы спецподразделения КОРД, которые с баллистическими щитами пытались провести разведку, однако злоумышленник стал стрелять в их сторону и полицейские были вынуждены отступить.

Кроме того, террорист умудрился прицельным выстрелом сбить полицейский дрон.

Позднее стала известна личность злоумышленника ‒ им оказался Алексей Белько, снайпер 8-го полка СН, который ранее имел конфликты с командирами, однако окончательно «съехал с катушек» после развода.

К счастью, в результате ЧП никто не пострадал. После многочасовых переговоров террорист добровольно сдался правоохранителям. За содеянное ему предстоит отвечать перед судом.

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