В Индии у мужчины вырос «адский рог» (18+)

Необычный случай произошел в Индии. Как выяснили журналисты «Фразы», тут у жителя города Сагар вырос десятисантиметровый рог.

Как пишет издание Daily Mail, люди сразу же назвали отросток на голове своего соседа «дьявольским рогом». Ему пришлось обратиться к медикам, которым удалось срезать эту «роговую кератому». Это доброкачественное кожное новообразование, возникающие из-за кератинизации и уплотнения клеток эпидермиса.

Сообщается, что рог начал расти у бедолаги пять лет назад, когда его сильно ударили по этому месту.

Сейчас мужчина чувствует себя хорошо.

Как писала «Фраза», в Индии 74-летняя женщина родила двойню от своего 80-летнего мужа.