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Под Запорожьем из автомата расстреляли замглавы ОТГ. Добивали в упор

Под Запорожьем из автомата расстреляли замглавы ОТГ. Добивали в упор

В Запорожской области в поселке городского типа Акимовка убит заместитель главы местной территориальной общины 42-летний Дмитрий Кириллов, который курировал гуманитарные вопросы. Как выяснили журналисты «Фразы», его застрелили возле поселкового совета.

По словам очевидцев, жертва спускалась по ступенькам универмага. Услышав несколько хлопков, он обернулся и увидел незнакомца в капюшоне с автоматом в руках, сообщает «РИА Мелитополь».  

Автоматчик еще несколько раз выстрелил в чиновника, после чего добил его уже лежащего на земле в упор. После этого преступник убежал во дворы, откуда спустя несколько мгновений уехал серебристый «Ланос».

По информации издания «Актуально», этот автомобиль через некоторое время был найден сожженным возле гаражей. Там же было выброшено оружие, из которого был убит чиновник.

Ранее «Фраза» сообщала, что в августе 2019 года в Кропивницком около СИЗО из автомата расстреляли адвоката.

Тэги: Запорожье, убийство, общество, происшествие, расстрел, Запорожская область, новости Украины

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