В Украине выпaл первый снег

Сегодня, 18 сентября, в Украине резко поменялась погода — сильный ветер и дождь. Как выяснили журналисты «Фразы», в Карпатах даже выпал первый снег — его заметили на горе Поп-Иван.

«По состоянию на 08:00 18.09.2019 на горе Поп-Иван Черногорский облачно, ветер южный, юго-западный, 5-6 м/с. Температура воздуха 0 градусов. Падает мелкий снег», — говорится в сообщении Черногорского горного поисково-спасательного поста.

Ранее «Фраза» сообщала, что в ближайшие дни и вплоть до конца недели в Украине будет холодать. Не исключалось даже и то, что в Украине может выпасть первый снег.