В Киеве бойцовский пес набросился на мальчика, разорвав ему пятку до кости

В Подольском районе Киева на Ветряных Горах собака напала на мальчика, который вместе с отцом возвращался из детского сада домой. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает «Киев Оперативный» в Facebook.

Как отмечается, хозяин агрессивного пса ничего не смог поделать с животным, из-за чего оттаскивать собаку пришлось отцу мальчика. В результате нападения псина разорвала ребенку пятку до самой кости.

По словам свидетелей произошедшего, ребенок просто шел и собаку не дразнил. Повезло, что ребенок жив и не инвалид, но пока неизвестно, когда мальчик сможет нормально ходить.

Хозяин животного надел на собаку намордник лишь после случившегося и не увидел ничего особенного в агрессивном поведении своего питомца.

Ранее «Фраза» сообщала, что в июне 2018 года в Ирпене стаффордширский терьер отгрыз матери своего хозяина кисти рук.

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