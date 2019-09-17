В киевском парке пытались похитить ребенка прямо на глазах у матери

В Киеве в парке Орленок (Соломенский район, ж/м Отрадный) мужчина пытался украсть маленького ребенка. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает паблик «Типичный Киев» в Facebook.

Как отмечается, инцидент произошел еще 15 сентября. Мужчина схватил ребенка под мышку и пытался с ним сбежать. Происходило все прямо на глазах у матери.

Ребенок начал сопротивляться и сумел отбиться и вырваться из рук похитителя, которого сразу же задержали неравнодушные свидетели произошедшего и передали в полицию.

«Благодаря двум добровольцам он был задержан и передан в полицию», — сказано в публикации.

Несостоявшимся похитителем оказался 30-летний Лысак Андрей Александрович. Свою вину он отрицает и говорит, что никого похищать не собирался, а просто занимался спортом.

Ранее «Фраза» сообщала, что 20 октября 2017 года в Киеве на Оболони неизвестная женщина похитила двухмесячного младенца и скрылась с ним в неизвестном направлении, когда отец младенца пришел вместе с грудничком в детский сад, чтобы забрать старшую дочь.

Выяснилось, что похитителями младенца из столичного детского сада оказалась семейная пара из Вышгорода, потерявшая собственного ребенка.

В январе 2018 года в Херсоне трое уличных грабителей попытались похитить ребенка из коляски у местной жительницы во время прогулки.

В марте того же года в Киеве с парковки украли 8-летнюю девочку Веру Шумейко. Ее отец Тимофей, который при этом подвергся нападению, заявил, что есть угроза вывоза ребенка через территорию «Донецкой народной республики» за пределы Украины. В то же время женщина, назвавшаяся мамой девочки, написала в комментарии к этой новости, что ее бывший муж Тимофей Шумейко выкрал детей и морально издевался над ними.

В начале января 2019 года в Борисполе под Киевом неизвестный мужчина пытался похитить 11-летнего мальчика.

В середине января в одном из детских садиков Белой Церкви (Киевская область) пытались украсть ребенка.

29 мая, в Киеве из детского садика № 385, который расположен на улице Сормовская, 5, украли ребенка.

В конце июня в Харькове в жилом массиве Салтовка пьяный мужчина похитил ребенка прямо с детской площадки.

Советы экспертов о том, как избежать похищения ребенка, можно прочитать здесь.