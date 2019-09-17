Бассейн и японский сад с водопадами: как выглядело сгоревшее имение Гонтаревой

На территории сгоревшего имения бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой располагались бассейн и сауна. Как выяснили журналисты «Фразы», сам дом площадью свыше 300 квадратных метров был выполнен в японском стиле.

Имение приобрел в 2016 году муж Гонтаревой Олег. Тогда он купил 25 соток земли и помещение площадью 316 квадратных метров, сообщает ТСН.

На территории имения располагались несколько террас, японский сад с водопадами и редкими растениями. По данным СМИ, за имение Олег Гонтарев заплатил около 12,5 миллиона гривен.

По данным полиции, информация о пожаре в доме Гонтаревой поступила в ночь на 17 сентября. Охранник услышал посторонний шум, вышел во двор и увидел пылающую кровлю дома. Во время просмотра записей с камер видеонаблюдения удалось установить, что около 03:00 часов неизвестный, который сейчас подозревается в совершении поджога, перелезал через забор дома.

Также в полиции уточняют, что с мая дом использовался как дачный, а до сентября этого года территория домовладения находилась под охраной 6 работников. На момент возникновения пожара на месте находился только один охранник.

По словам пресс-секретаря ГосЧС в Киевской области Виктории Рубан, очаги возгорания находились в разных местах.

Ранее «Фраза» сообщала, что сегодня, 17 сентября, ночью в селе Гореничи под Киевом сожгли дом экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.

Ранее в Киеве сожгли автомобиль Гонтаревой.