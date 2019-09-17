В Полтавской области выгорел лес

В Полтавской области произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут в районе сел Руденковка и Пудловка горел лес.

Как передает ГСЧС, возгорание началось накануне днем. Уже к вечеру огонь удалось локализировать, а к утру вторника он был потушен.

Из двухсот гектаров леса пожар уничтожил как минимум двадцать. Также сгорели двадцать гектаров сухой травы.

Известно, что пожар сжег две заброшенные хозяйственные постройки в селе Пудловка.

Огонь тушили 22 единицы техники и шестьдесят спасателей. Привлекалась авиация – два самолета с водой.

Сейчас выясняются причины ЧП.

Как писала «Фраза», на Одесщине вспыхнул детский развлекательный центр.