В Виннице ушла в школу и исчезла 11-летняя девочка

В Виннице полиция разыскивает 11-летнюю Ирину Катусьову, которая 16 сентября утром вышла из дома в школу и пропала. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе МВД.

Как отметили в ведомстве, девочка в 8:40 вышла из дома по улице Андрея Первозванного, но до учебного заведения, которое находится на ул. Келецкой, она не дошла. При этом ребенок с собой не имеет мобильного телефона, в связи с чем связаться никак нельзя.

Все подразделения винницкой полиции подняты по тревоге.

Приметы пропавшей: на рост примерно 140-145 см, худощавого телосложения, волосы черные до плеч собраны в хвост, глаза темные, была одета в кофту вишневого цвета, черные джинсовые брюки, кроссовки вишневого цвета, имела при себе рюкзак фиолетового цвета с рисунком девочки.

Ранее «Фраза» сообщала, что в середине ноября минувшего года четверо детей ушли из дома в школу-интернат и не вернулись обратно.

В декабре в Кропивницком девочка ушла в школу и не вернулась обратно.