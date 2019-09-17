В Киеве из огня спасли двух бомжей

Поздно вечером понедельника, 16 сентября, в Киеве на улице Михаила Бойчука, 18 (Печерск) произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут горел заброшенный гараж.

Как передает «Информатор», приехавшие на место ЧП бойцы ГСЧС обнаружили там двух бомжей. Их спасли из огня.

Именно бездомные стали причиной возгорания, так как они были мертвецки пьяны и устроили тут лежбище. Сам гараж был без ворот.

Медики оказали бедолагам первую помощь.

Как писала «Фраза», ночью в Киеве произошел смертельный пожар: погиб мужчина.