На Тернопольщине зверски убили красавицу-студентку

В селе Воля Теребовлянского района Тернопольской области произошло жесткое убийство. Как выяснили журналисты «Фразы», там на почве ревности «кавалер» убил 18-летнюю студентку.

Как передает пресс-служба областной полиции, трагедия произошла в субботу, 14 сентября. Как установили сыщики, студентка-второкурсница приехала из Тернополя, чтобы с друзьями пойти на местный праздник.

По словам свидетелей, на улице к ней внезапно подбежал какой-то мужчина и стал наносить удары ножом. За несчастную девушку попробовал вступиться один из друзей, однако тоже получил удар ножом.

Отмечается, что всего девушке нанесли около десяти ударов. Она скончалась в автомобиле «скорой помощи». Парень, попытавшийся ее защитить, к счастью, остался жив.

Подоспевшие на вызов правоохранители незамедлительно приступили к поискам злоумышленника. Его нашли под утро в лесу, где он прятался.

По данным полиции, девушка несколько лет встречалась со своим 34-летним будущим убийцей. На столь отчаянный шаг его подтолкнула ревность.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства случившегося. За содеянное горе-кавалеру грозит длительное тюремное заключение.

Как писала «Фраза», на Шулявке в Киеве отчаянный мужчина «порешил» собственную жену.

Ранее на Тернопольщине ревнивец подстрелил мужчину, захватил заложника и подорвался с ним.