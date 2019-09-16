«П**дишь и не краснеешь»: Абромавичус поругался с нардепом от «Слуги народа»

Генеральный директор «Укроборонпрома» Айварас Абромавичус написал народному депутату Украины от «Слуги народа» Александру Дубинскому гневные сообщения после публикации на сайте Dubinsky.pro новости о том, что связанная с ним компания инвестируют в акции «Газпрома» и «Сбербанка России». Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сам Дубинский написал на своей странице в Facebook.

«После того, как Алексей Комаха опубликовал на сайте Dubinsky.pro новость о том, что директор „Укроборонпрома“ Абромавичус — инвестирует в Путина, мне тут же написал сам герой публикации. Я никогда не публикую личные переписки. Но здесь другой случай. Абромавичус сам публиковал свои переписки с другими людьми. И, видимо, вполне нормально к этому относится», — написал Дубинский, добавив, что, по его мнению, хамов надо учить.

Ранее «Фраза» сообщала, что Дубинский раскрыл преступную схему с участием НБУ.