В Киеве банда с битами за два часа ограбила несколько торговых заведений

В Киеве банда грабителей с битами в течение нескольких часов напала на два торговых заведения, повредив имущество и забрав деньги из касс. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе столичной полиции

Как отметили в ведомстве, ограбления на улице Тычины и на Русановском бульваре произошли с интервалом в два часа. В первом случае злоумышленники забрали у кассира четыре тысячи гривен выручки, во втором их добычей стали порядка семи тысяч гривен. Кроме этого, было повреждено имущество этих торговых заведений.

Начальник днепровского управления полиции Александр Кузьмин рассказал, что пострадавшие, которые описывали нападавших, дали похожие приметы злоумышленников. Вскоре их автомобиль был замечен на Броварском проспекте. Когда машину остановили, в салоне находились пять мужчин, которых впоследствии опознали пострадавшие.

Все — киевляне в возрасте от 20 до 44 лет. Трое из них ранее уже были судимы за кражи.

Сейчас же все пятеро взяты под стражу, им светит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее «Фраза» сообщала, что в апреле нынешнего года в Киеве полицейские с погоней задержали банду грабителей.