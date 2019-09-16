Молодая американка проглотила свое обручальное кольцо… увидев во сне грабителей

Необычный курьез произошел в американской Калифорнии. Как выяснили журналисты «Фразы», тут 29-летняя девушка проглотила свое обручальное кольцо, испугавшись приснившейся ей грабителей.

СМИ сообщают, что Дженне приснились бегущие на нее грабители, после чего она машинально сунула обручальное кольцо в рот и проглотила его.

С утра девушка принялась его искать, после чего поняла, что натворила.

К счастью, все обошлось: врачи, к которым она обратилась за помощью, использовав эндоскоп, извлекли кольцо из ее желудка, и передали его жениху Бобби, который и вернул украшение своей возлюбленной.

Сама невеста не пострадала.

Как писала «Фраза», в США собаки без единого укуса лишили женщину рук и ног.