В Австралии тюлень помог… поймать наркоторговцев

Необычный инцидент произошел на островах Аброльос в Австралии. Как выяснили журналисты «Фразы», тут тюлень помог местной полиции поймать двух наркоторговцев – 34-летнего британца и 51-летнего француза.

Сообщается, что их поиски продолжались несколько месяцев.

Во время очередной облавы преступники пытались сбежать, но на них набросился разъяренный тюлень, на чью территорию они вторглись, преградив наркоторговцам путь.

Благодаря вмешательству животного копы сумели повязать бандитов.

В водорослях полиция нашла сорок мешков наркотиков – тут был кокаин, экстази и метамфетамин. Груз оценивается почти в триста миллионов долларов.

Как писала «Фраза», Австралию завалило снегом. Кенгуру и вомбаты были в шоке.