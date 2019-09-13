В Черкассах «оборотни в погонах» прямо на кладбище избили мужчину

Следователи киевского территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении двум оперуполномоченным из Черкасс. Как выяснили журналисты «Фразы», горе-оперативники решили силой выбить показания у задержанного.

Как передает пресс-служба ГБР, сыщиков обвиняют в превышении власти или служебных полномочий, то есть в «умышленном совершении работником правоохранительного органа действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав или полномочий, если они сопровождались насилием или угрозой применения насилия, применением оружия или специальных средств, совершенное группой лиц» (ч. 2 ст. 365 УК Украины).

По предварительной информации, оператиники задержали одного из местных жителей, увезли его в наручниках на кладбище и избили.

Им уже сообщено о подозрении, в суд готовится ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемых должностей.

За содеянное «оборотням в погонах» грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Как писала «Фраза», в Киеве на крупной взятке задержаны «оборотни в погонах». Главарь шайки подался в бега.

Ранее сообщалось, что столичные «оборотни в погонах» убили женщину, чтобы завладеть ее квартирой.