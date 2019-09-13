В аннексированном Россией Крыму астроном-любитель открыл неизвестную комету

В аннексированном Россией Крыму астроном-любитель Геннадий Борисов открыл неизвестную межзвездную комету. Как выяснили журналисты «Фразы», помог ему самодельный телескоп-рефлектор.

Открытие произошло еще 30 августа. Комета получила «имя» C/2019 Q4 (Borisov). Наблюдения проходили в пгт Научный.

Астроном признался, что собрал свой телескоп в прошлом году. Сообщается, что он представляет собой рефлектор с диаметром зеркала 65 сантиметров, который дает возможность наблюдать объекты до 20-й звездной величины.

Он сообщал: «Наблюдаю на своем новом телескопе D=65cm, F/1.5. Матрица FLI ML16803, поле зрения с этой матрицей 128х128 угл. мин, проницание 20 зв. вел. за 60 сек экспозиции».

Предполагается, что диаметр кометы составляет двадцать километров. Она приблизится на максимальное расстояние к нашей Солнечной системе в конце 2019 года.

Как писала «Фраза», генсек ООН выставил Украине требование относительно Крыма.