Зеленский вручил «президентские» подарки сдавшимся в плен морякам

В четверг, 12 сентября, президент Украины Владимир Зеленский встретился с вернувшими в рамках обмена с Россией моряками и наградил их президентскими часами. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе главы государства.

Сама встреча была организована в неформальной обстановке в парке Мариинского дворца в Киеве.

Обращаясь к морякам, Зеленский отметил, что их возвращение на родину было «сверхсложной задачей».

По его словам, к процессу были привлечены многие органы власти, которые слаженно работали над этим вопросом, отметил он.

«Было очень сложно держать это в секрете, когда привлечено так много людей», ‒ отметил глава государства, вручая часы морякам.

Как писала «Фраза», сдавшихся в плен агрессору моряков решили наградить квартирами в городе-миллионнике.

Ранее сообщалось, что попавших в плен моряков уже наградили медалями и званиями. Но вскоре они опять могут оказаться «на нарах».