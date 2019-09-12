В Германии застрелили поляка, который застрелил красавицу-украинку

Немецкие полицейские застрелили гражданина Польши, подозреваемого в умышленном убийстве украинки в городе Гожув-Велькопольский. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом передают «Факты», ссылаясь на польское агентство Interia.

Сообщается, что 26-летний поляк Павел Р. застрелил свою ровесницу-украинку в прачечной, где она работала. По предварительным данным, убийство произошло в результате ссоры, когда девушка сказала, что больше не хочет с ним встречаться.

Сразу после совершения преступления парень отправился в Германию, однако его уже объявили в межгосударственный розыск.

Неподалеку от Берлина его авто остановила полиция. Он вышел из автомобиля и направил оружие на правоохранителей, после чего полиция открыла огонь на поражение. Мужчина от полученных ран скончался на месте.

Как писала «Фраза», в Польше украинец погиб прямо у стен королевского замка.

Ранее в Польше автомобиль насмерть сбил трех молодых украинцев.