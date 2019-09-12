Нерадивый сосед сжег три дома и пять автомобилей на Киевщине

В с. Любимовка Киевской области в результате возгорания травы уничтожены три жилых дома и пять автомобилей. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает полиция Киевской области на своей странице в Facebook.

В частности, как сообщается, виновником возгорания стал 42-летний местный житель, который проигнорировал многочисленные предостережения и запреты и сжигал траву на своем участке, вследствие чего огонь быстро перекинулся к соседям.

В то же время, как сообщили журналистам «Фразы» в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям ЧП произошло во второй половине дня на окраине с. Любимовка Вышгородского района. Прибыв на место происшествия пожарные обнаружили, что огонь распространился на частные хозяйственные постройки и жилые дома.

Общая площадь пожара составила 700 квадратных метров.

Жертв и пострадавших нет.

Открыто уголовное производство по статье о нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности, санкция которой предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет.

Как сообщала «Фраза», 11 сентября 2019 года на складах боеприпасов в районе Калиновки Винницкой области произошел ряд взрывов. Как сообщили в пресс-службе Калиновской районной государственной администрации, на территории 48 арсенала возникло возгорание сухой травы.